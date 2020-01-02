На очереди крымскотатарский: украинский язык из Крыма окончательно вытеснили

Глава "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев заявил, что в аннексированном Россией Крыму перестали изучать в школах украинский язык.

Об этом он рассказал в эфире радио "Крим.Реалії". По его словам, официально на полуострове зарегистрирована только одна школа по изучению украинского языка – в Феодосии, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии. Но по данным местных жителей и это неправда. Язык там не изучается", – сказал Бариев.

Также он отметил, что в 2019 году продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ. По официальным данным изменился статус 16 из них: семь учебных заведений остались со статусом крымскотатарского языка, пять школ перевели на двуязычное образование, четыре – стали общеобразовательными.

Украинский язык из Крыма окончательно вытеснили ukrinform.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев опросили, согласны ли они с возвращением русского языка в вузы.

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