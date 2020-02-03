Воспитательницу детсада "Гвоздичка" города Первомайска Николаевской области, которая заклеивала детям рот скотчем, приговорили к одному году лишения свободы, однако сразу же освободили от отбывания наказания.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Один из воспитанников детсада рассказал, что накануне воспитательница заклеивала ему рот скотчем, чтобы он не разговаривал в группе. Затем она резко сорвала скотч, причинив ребенку боль, пишут "Факты".

"Как выяснилось, подобный метод воспитания педагог в этот же день применила еще к пяти детям. Среди них была и пятилетняя девочка, которая сделала взрослой тете замечание, что так поступать нельзя. За что ей и заклеили рот" , – говорится в сообщении.

После того, как дети все рассказали взрослым, 30-летнюю воспитательницу уволили из детсада. Полиция открыла уголовное производство по статье УК Украины "Побои и истязания".

Недавно во время заседания суда женщина признала свою вину и раскаялась. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы и сразу же освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

На Николаевщине воспитательница заклеивала детям рот скотчем: ее наказали РБК-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области наказали мать за школьные прогулы дочери.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!