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На Львовщине внезапно закрыли школы: названа причина

1.3т
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Школы Нового Роздола (Львовская область) 11 ноября закрыли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона.

Конечной даты, когда школьники вернутся на учебу, пока нет. Председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский заверил, что через несколько недель в городе должно появиться тепло, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Zaxid.Net.

Похожая ситуация случилась и в Новояворовске на Львовщине. Температура в помещениях школ опустилась ниже 10 градусов. В детских садах помещения обогревают электрическими каминами. Из-за угрозы срыва отопительного сезона в области объявили чрезвычайную ситуацию.

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Мама троих детей, жительница Нового Роздола Леся Туряб рассказала, что младшего сына не с кем оставлять. Поэтому одевает ребенка в детсад, как на улицу.

"Ребенок, как капуста: гольф, маечка, футболка, кофточка и свитер грубый", – добавила Туряб.

На Львовщине внезапно закрыли школы

На Львовщине внезапно закрыли школы

ВЛАСНО.info

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких областях Украины еще нет тепла.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Львов
Тег
школа
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"через несколько недель в городе должно появиться тепло,"______ Это что,когда зима закончится???!!!!!!!!))))))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Докатились
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3
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