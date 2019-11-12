На Львовщине внезапно закрыли школы: названа причина

Школы Нового Роздола (Львовская область) 11 ноября закрыли на вынужденные каникулы из-за срыва отопительного сезона.

Конечной даты, когда школьники вернутся на учебу, пока нет. Председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский заверил, что через несколько недель в городе должно появиться тепло, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Zaxid.Net.

Похожая ситуация случилась и в Новояворовске на Львовщине. Температура в помещениях школ опустилась ниже 10 градусов. В детских садах помещения обогревают электрическими каминами. Из-за угрозы срыва отопительного сезона в области объявили чрезвычайную ситуацию.

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Мама троих детей, жительница Нового Роздола Леся Туряб рассказала, что младшего сына не с кем оставлять. Поэтому одевает ребенка в детсад, как на улицу.

"Ребенок, как капуста: гольф, маечка, футболка, кофточка и свитер грубый", – добавила Туряб.

На Львовщине внезапно закрыли школы ВЛАСНО.info

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких областях Украины еще нет тепла.

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