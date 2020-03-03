Студенту одного из учебных заведений города Новая Каховка (Херсонская область), который систематически травил своего преподавателя, суд назначил наказание в виде 20 часов общественных работ.
Соответствующее постановление принял Новокаховский городской суд Херсонской области, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как было установлено, парень длительное время совершал буллинг с применением соцсети относительно мастера производственного обучения. Таким образом правонарушитель совершил психологическое насилие.
На Херсонщине суд наказал студента за травлю преподавателя
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"В соответствии с частью второй статьи 13 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случае совершения лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет административных правонарушений, предусмотренных, в том числе, статьей 173-4 Кодекса, они подлежат административной ответственности на общих основаниях", – говорится в сообщении суда.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что на Николаевщине школьник пойдет под суд за буллинг учительницы.
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