Студенту одного из учебных заведений города Новая Каховка (Херсонская область), который систематически травил своего преподавателя, суд назначил наказание в виде 20 часов общественных работ.

Соответствующее постановление принял Новокаховский городской суд Херсонской области, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как было установлено, парень длительное время совершал буллинг с применением соцсети относительно мастера производственного обучения. Таким образом правонарушитель совершил психологическое насилие.

На Херсонщине суд наказал студента за травлю преподавателя lyuboml.rayon.in.ua

"В соответствии с частью второй статьи 13 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случае совершения лицами в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет административных правонарушений, предусмотренных, в том числе, статьей 173-4 Кодекса, они подлежат административной ответственности на общих основаниях", – говорится в сообщении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что на Николаевщине школьник пойдет под суд за буллинг учительницы.

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