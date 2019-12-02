Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

На Херсонщине школьница пыталась совершить суицид из-за родителей

1.8т
Читать материал на украинском

В Каховском районе Херсонской области после конфликта с родителями 14-летняя школьница выпрыгнула из окна квартиры.

Отмечается, что квартира находилась на втором этаже, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на издание "Криминал".

Новости
Самоубийство в черновицкой школе: появились подробности трагедии

В результате падения девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована в районную больницу. У нее диагностирована травма поясничного отдела позвоночника.

На месте происшествия работали экипаж скорой помощи и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

На Херсонщине школьница пыталась совершить суицид из-за родителей

На Херсонщине школьница пыталась совершить суицид из-за родителей

Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне 15-летняя школьница устроила онлайн-самоубийство.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Украина Херсон
Теги
самоубийство криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы