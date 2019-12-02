На Херсонщине школьница пыталась совершить суицид из-за родителей

В Каховском районе Херсонской области после конфликта с родителями 14-летняя школьница выпрыгнула из окна квартиры.

Отмечается, что квартира находилась на втором этаже, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на издание "Криминал".

В результате падения девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована в районную больницу. У нее диагностирована травма поясничного отдела позвоночника.

На месте происшествия работали экипаж скорой помощи и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

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