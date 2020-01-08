В Москве (Россия) 28-летний водитель "Яндекс.Такси" жестоко избил 14-летнего школьника на глазах у матери.

Инцидент произошел вечером 6 января. В ходе конфликта водитель несколько раз ударил школьника в живот и в лицо, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на РЕН ТВ.

"В полицию с заявлением обратилась 38-летняя женщина, которая заявила, что ее 14-летнего сына избил таксист. На данный момент подозреваемый в избиении малолетнего таксист задержан. О причинах конфликта не сообщается", – говорится в сообщении.

Водителя задержали и доставили в полицейский участок. Он оказался гражданином Киргизии. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, по факту происшествия проводится проверка.

На глазах у матери: в России таксист жестоко избил школьника 12 канал

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