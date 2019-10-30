На Днепропетровщине школьники начали зарабатывать на отходах. Видео

Школьники из поселка Слобожанское Днепропетровской области начали зарабатывать на сборе отходов.

Все началось с экологической инициативы одного из учеников. Парень хотел, чтобы все жители поселка сортировали мусор, говорится в сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала учителя и ученики хотели просто заботиться об окружающей среде, а потом поняли – хлам может быть прибыльным.

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"Учителя ходят по классам, мы ходим, просим принести детей бутылки, пакеты. В некоторых классах стоят бумажные контейнеры, куда можно бросить бумагу, стекло, железо", – рассказал ученик школы Дмитрий Санжаковський.

На мусоре уже заработали более 30 тысяч гривен. За эти деньги приобрели форму для школьного эко-кружка. Сейчас озеленяют двор школы.

"Мы будем зарабатывать деньги и оранжерею эту наполнять, чтобы у нас была еще одна визитная карточка нашей школы", – прокомментировала директор школы Светлана Голендяева.

На Днепропетровщине школьники начали зарабатывать на отходах Скриншот видео

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