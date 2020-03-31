На что жалуются учителя в Украине во время карантина: назван топ-5 проблем

Во время карантина в Украине учителя больше всего жаловались на проблемы с зарплатой, на то, что их заставляют ходить на работу и писать заявление на отпуск за свой счет.

Как сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, больше всего сообщений Служба получила относительно нарушения прав учителей, воспитателей, преподавателей, технического персонала учебных заведений. Однако они не подавали официальных обращений, боясь давления, мести, уменьшение зарплаты или даже увольнения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Всего с 13 по 28 марта образовательный омбудсмен получил 168 обращений. Больше всего касалось отказа перевести работников на гибкий график или дистанционную работу и принуждения ежедневно присутствовать на работе – их 43.

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"Практически такое же количество сообщений – 40 – касалось начисления и выплат учителям зарплаты во время карантина. Как организовать дистанционное обучение с использованием соответствующих технологий – с этой проблемой также обращались как родители, так и педагоги. Таких сообщений мы получили 13", – сообщил Горбачев.

Учителей также массово заставляли писать заявления на ежегодный отпуск и отпуск за свой счет. Таких сообщений – 31. Однако по словам омбудсмена, немало ситуаций уже решено и образовательные права восстановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось разъяснение, как оплатят работу учителей во время карантина.

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