Мультфильмы могут навредить ребенку: 10 признаков опасного анимационного фильма

Некоторые мультфильмы приносят детям больше вреда, чем пользы, поэтому не все мультики стоит позволят детям просматривать.

По нескольким признакам можно определить, будет ли анимационный фильм иметь негативное влияние на психику ребенка, пишет EtCetera.

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Первый признак – главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко, калечат, убивают. Как следствие, дети в своих поступках обнаруживают гнев, безжалостность и эгоизм.

Если плохое поведение персонажей по сюжету остается безнаказанным или даже приводит к улучшению их жизни, то дети приучаются к мысли, что "быть непослушным – это круто".

К разочарованию, неадекватному восприятию реальности ребенком может привести то, что в сюжете демонстрируются опасные действия и поступки, которые сложно или опасно воплотить в реальной жизни.

Не рекомендуются к просмотру сюжеты, где есть сцены пренебрежительного обращения с людьми, животными, растениями. Детям не стоит смотреть мультфильмы с сюжетными линиями, которые пропагандируют расовую, национальную, религиозную, классовую и другую исключительность.

Следующий признак вредного мультфильма – при просмотре пропагандируется легкомысленный образ жизни, избегание героями труда и достижения целей легким путем или даже обманом.

Если в сюжете высмеиваются ценности семейных отношений, есть явная или скрытая пропаганда употребления одурманивающих веществ и нездорового образа жизни, физическая сила и насилие демонстрируются как основной инструмент решения проблем и борьбы добра со злом – такие мультфильмы не советуют просматривать детям.

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