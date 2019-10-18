МОН решило реформировать школьное образование "в долг": Новосад сделала заявление

Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что Всемирный банк даст большой кредит для внедрения реформы школьного образования.

Как заявила руководительница МОН в эфире Радио НВ, в январе 2020 года состоятся официальные переговоры с банком.

"Новая украинская школа имеет финансовую поддержку правительства. И благодаря децентрализации – из бюджетов украинских общин. Если мы смотрим на бюджет 2020 года, мы закладываем средства на внедрение изменений в школьной системе – это 1,4 млрд гривен", – сообщила Новосад.

Она также подчеркнула, что будет лично работать с правительством над системным финансированием внедрения НУШ в старшем звене.

"Моя цель – заложить такие средства в бюджетной декларации, которую мы будем составлять в следующем году, чтобы все видели, что то, что декларирует министерство и правительство, также имеет свое подтверждение в денежном измерении", – отметила министр.

МОН решило реформировать школьное образование "в долг" общественное пространство

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад заявила, что русскоязычные школы перейдут на украинский.

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