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МОН решило реформировать школьное образование "в долг": Новосад сделала заявление

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Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что Всемирный банк даст большой кредит для внедрения реформы школьного образования.

Как заявила руководительница МОН в эфире Радио НВ, в январе 2020 года состоятся официальные переговоры с банком.

"Новая украинская школа имеет финансовую поддержку правительства. И благодаря децентрализации – из бюджетов украинских общин. Если мы смотрим на бюджет 2020 года, мы закладываем средства на внедрение изменений в школьной системе – это 1,4 млрд гривен", – сообщила Новосад.

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Она также подчеркнула, что будет лично работать с правительством над системным финансированием внедрения НУШ в старшем звене.

"Моя цель – заложить такие средства в бюджетной декларации, которую мы будем составлять в следующем году, чтобы все видели, что то, что декларирует министерство и правительство, также имеет свое подтверждение в денежном измерении", – отметила министр.

МОН решило реформировать школьное образование "в долг"

МОН решило реформировать школьное образование "в долг"

общественное пространство

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад заявила, что русскоязычные школы перейдут на украинский.

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Темы
Школа Реформа образования
Персона
Анна Новосад
Теги
образование Министерство образования Украины
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