Минобразования ввело ВНО для выпускников магистратуры: что нужно знать

В Украине выпускники магистратуры наиболее общественно важных специальностей будут сдавать аттестацию в форме единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ).

Как пишет Освіта.ua, соответствующее постановление принял Кабинет министров. Экзамен должен стать независимой проверкой результатов обучения студента и его готовности работать по специальности.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, в каждом заведении свой подход к оценке, поэтому нужен единый инструмент, который проверит качество образования выпускников на выходе из университета. По некоторым специальностям экзамен может проводиться в форме ВНО.

"ЕГКЭ предусмотренный законом "О высшем образовании". Со следующего года мы начнем этот экзамен постепенно внедрять. Итоги ЕГКЭ позволят объективно оценить как результаты обучения и профессиональной готовности выпускников, так и результаты образовательной деятельности университетов", – отметила Гриневич.

Кабмин утвердил конкретный перечень специальностей, выпускники которых будут сдавать ЕГКЭ. Это "Ветеринарная медицина", "Здравоохранение", "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы", "Гражданская безопасность", "Транспорт", "Право", "Кибербезопасность", "Атомная энергетика", "Публичное управление и администрирования" и "Международное право".

ВНО Kolobok.ua

"Мы вводим ЕГКЭ на те специальности, которые связанные с высоким уровнем социальной ответственности, безопасностью, здоровьем людей, международными обязательствами Украины. К экзамену будут допускать студентов, которые не имеют академической задолженности", – отметила Гриневич.

Если выпускник не сдаст с первого раза, то его должны отчислить, но могут возобновить для однократной повторной сдачи. В случае неудачной второй попытки можно будет восстановиться для повторного обучения – не менее двух семестров перед составлением ЕГКЭ.

Отмечается, что студенты сквозной магистратуры медицинских и ветеринарных специальностей могут один раз повторно сдать экзамен без отчисления.

ВНО-2019 Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, треть поступающих не составили ВНО в магистратуру.

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