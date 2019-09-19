Минобразования Украины проверит уровень развития третьеклассников: что известно

Министерство образования и науки будет изучать, насколько у учеников 3 классов сформированы компетентность и сквозные умения в соответствии с новым Государственным стандартом.

Как сообщили в МОН, исследование проведут в 150 школах Украины, результаты которого должны показать уровень овладения детьми прежде всего мягких навыков, пишет НУШ.

"Выборка абсолютно репрезентативная – отобраны школы разного уровня, из разных территорий. Эксперты не только будут наблюдать за работой детей на уроке, но и проведут с ними фокус-группу, в которой дети будут работать над компетентностным заданием. Это даст возможность оценить уровень навыков креативного мышления, работы в команде, презентационных умений и т.д." – рассказала руководитель Центра поддержки образовательных реформ Елена Заплотинская.

В исследовании примут участие ученики пилотных классов НУШ и третьеклассники, обучающиеся по старому Государственному стандарту. Отмечается, что не будет ни одного сравнения конкретных учеников, классов или школ. Сравнивать будут только обще пилотные классы с обычными.

В частности, исследование будет уделять внимание мнению родителей и их оценке происходящего в школе. Подобный мониторинг планируют провести и в следующем году, чтобы можно было отследить динамику внедрения НУШ.

Школьники НУШ

Как сообщал OBOZREVATEL, МОН утвердило систему оценивания второклассников НУШ.

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