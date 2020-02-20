Минобразования потратило полмиллиарда на учебники: какие стоили дороже всего

Министерство образования в 2019 году потратило на учебник "Информатика (уровень стандарта)" для 10 (11) класса, который выдадут в "Генезе", 12,64 млн грн (оклад 369 тысяч штук).

Договора о печати учебников на общую сумму 579,73 млн грн государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" обнародовала в "Прозорро", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Наші Гроші.

"Половину суммы выиграли три крупнейших подрядчики ООО Издательство "Ранок " – 132,78 млн грн, ООО "Издательство "Генеза" – 103,95 млн грн и ООО "Украинский образовательный издательский центр "Оріон" – 59,42 млн грн", – говорится в сообщении.

Также много потратили на учебник "Физика (уровень стандарта по учебной программе авторского коллектива под руководством Локтева В.М.)" для 11 класса – 11,70 млн грн (оклад 287 тысяч). А 10,95 млн грн отведено для учебника "Украинская литература (уровень стандарта)" для 11 класса тиражом в 271 тысячу.

Однако самым дорогим оказался учебник "Новогреческий язык (уровень стандарта)" для 11 класса от "Букрек", который стоил 698 грн за экземпляр, из-за мизерного тиража в 173 книги. "Гагаузский язык (уровень стандарта)" для 11 класса от "Букрек" обошолся в 655 грн, а "История Украины" в восьми частях для слепых учащихся 9 класса рельефно-точечным шрифтом Брайля от ООО "Фирма "Антология" – в 643 грн за книгу.

МОН потратило полмиллиарда на учебники: стоившие дороже конкурент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинском учебнике написали, что в году – 365 дней.

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