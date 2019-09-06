Мэр Винницы обвинил директора детсада в пренебрежении детским здоровьем

Мэр Винницы Сергей Моргунов сделал замечание директору детсада №30 за то, что в заведении не используют пароконвектомат для приготовления блюд на пару.

Кухонный прибор установили в детсаду в конце 2018 года, а подключили весной 2019 года. Он дает возможность изготавливать качественную здоровую пищу без жира, уменьшает заболеваемость детей ацетон, пишет Gazeta.ua.

"К сожалению, в данном детском саду за год так и не смогли научиться. На это надо обратить внимание. Будем с родителями и общественностью принимать "экзамены" у поваров. Все должны понимать, что оборудование, купленное за бюджетные средства, не должно простаивать", – отметил Моргунов.

пароконвектомат Gazeta.ua

Заведующая детсадом Елена Черешнюк объяснила, что пароконвектоматом не пользуются, потому что нет разрешения из Киева.

"Как только дадут добро, сразу приступим готовить для детей блюда на пару", – сказала Черешнюк.

детсад ua.112.ua

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