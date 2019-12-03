"Меня затыкали!" Украинка рассказала об ужасных реалиях сертификации учителей

Педагог из Харькова Галина Сищук рассказала, как эксперты, проводившие сертификацию учителей, относились к участникам с неуважением и поспешно выставляли баллы, ничего не объясняя.

Как написали харьковчанка на своей странице в Facebook, она не получила сертификата, потому что не понравилась экспертам, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вы почему сами ведете физкультуру, это такая жажда денег?", "Как это вы, имея двоих детей, уже успели получить высшую категорию и педагогическое звание? Я бы не аттестовала!" – спрашивала одна из експерток в учительницы на русском языке, ведь на украинский не собиралась переходить.

Украинка рассказала об ужасных реалии сертификации учителей ️ Свободное Радио

Такие вопросы вовсе не касались сертификации. Сищук также рассказала, что ее затыкали, не хотели слушать анализ ее урока, детей и родителей не опрашивали.

По мнению учительницы, вероятной причиной такого отношения является то, что администрация учебного заведения не уделяла особого внимания экспертам, не встречала их с поезда и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько учителей в Украине провалили сертификацию.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!