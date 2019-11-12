"Меньше рабочих часов, больше украинского": Рада взялась за совершенствование высшего образования

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о получении высшего образования, предусматривающий лицензирование вузов, порядок поступления на обучение и прочее.

За законопроект №2299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" проголосовало 311 народных депутатов, пишет OBOZREVATEL.

В частности, предполагается, что в университетах преподаватели не смогут работать более 400 часов в год в пределах одной ставки. А достижения студентов в рамках программ обмена, будут признаваться всеми государственными вузами Украины.

Также законопроект предусматривает, что Министерство образования начнет собирать информацию о трудоустройстве студентов после окончания вузов. А Государственная служба качества образования будет предоставлять научные степени, а также контролировать качество образования в государственных вузах.

Рада взялась за совершенствование высшего образования fakty.com.ua

Кроме того, жители Крыма и неподконтрольных территорий смогут учиться в любом государственном университете. Также планируется увеличить количество дисциплин, преподаваемых на украинском, для жителей неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса.

Предполагается отменить лицензирование около 100 специальностей, оставив взамен лицензирование лишь уровней высшего образования. В то же время предлагается ввести мотивационное письмо при поступлении, учитывать достижения на международных олимпиадах, увеличить удельный вес творческих конкурсов в конкурсных баллах.

Для того, чтобы поправки вступили в силу, депутаты обязаны проголосовать еще раз.

Рада взялась за совершенствование высшего образования

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад заявила о ликвидации университетов.

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