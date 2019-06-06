"Мене надихає підтримка мого кота": перлы ВНО по украинскому языку выложили в сеть

Учительница украинского языка и литературы гимназии "Диалог" в Киеве, филолог и экзаменатор ВНО Дарья Дмитриева опубликовала забавные высказывания из произведений выпускников на тестировании внешнего независимого оценивания по украинскому языку в 2019 году.

В Украине школьники 11 классов сдавали ВНО по этому предмету 23 мая. В трех постах на своей Facebook-странице Дмитриева поделилась главными жемчугом с творческой части тестирования.

Впрочем преподавательница в комментариях к сообщению отметила, что не имела цели кого-то обидеть, унизить, не хотела осудить ни авторов перлов, ни их учителей. Она попросила прощения у тех, кто воспринял сообщение именно так.

Перлы ВНО по украинскому языку взорвали сеть 5.ua/knk.media

"Все мы живые люди, имеем право на ошибку. Однако, согласитесь, некоторые фразы, например, поддержка кота, заслуживают того, чтобы стать настоящими мемами", - добавила Дмитриева.

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Ниже приводим перлы украинских выпускников на языке оригинала. Авторскую орфографию и пунктуацию сохранено.

"На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет".

"У творі "Кайдашева сім'я" П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

"Головний герой роману "Місто" із звичайним ім'ям Степан і шаленою жагою до слави..."

"Підтримка близьких допомогла достигнути мети".

"Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу".

"Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я."

"Якщо ти задався метою добитися мрію..."

"Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому".

"Можна згадати історію з твору Довженка "Три зозулі з поколоном", де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка".

"Мене надихає підтримка мого кота".

"Треба накласти максимум зусиль..."

"На мою думку приходить приклад".

"Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад".

"Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?"

"...вступити до університету вищої освіти".

"Полягатись на свої сили..."

"Треба йти вперед, не дивлячись на задній план".

"Заздра існувала і завжди буде існувати".

"Почало все отримуватись".

"Не прагнеться до мрії".

"Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому".

"Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку".

"У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все".

"Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів..."

"Не треба слухати оточуювальців".

"Чоловік - причина зневіри, а жінка - жертва". Страшная судьба, по мнению преподавательницы, постигла фразеологизм "опускать руки", вариаций много:

"Він не вішав руки".

"Вони не опускаючи руки, стояли на ногах".

"...не опускати плечі..."

"Не опускати руки і ноги".

"Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло".

Досталось и украинским писателям, и их произведениям, особенно Леси Украинке, пишет Дмитриева:

"Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою".

"Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева".

"Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась".

"На шляху Ліни Костенко вічна перешкода - туберкульоз кісток".

"Шевченко у творі "Слово про похід Ігорів" писав про героїзм 300 спартанців".

"Герой твору "Місто" Микола Хвильовий..."

"Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш".

"Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав".

"Прикладом з художньої літератури є "Маленький принц", автор якого Том Сойєр".

""Над прірвою у рожі" Селенджа..."

Женщина отмечает, известным людям тоже тяжело:

"Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала".

"Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей".

"Прикладом з життя є Ринат Ахметов - мільярдер України. Він починав з періжків".

Но лозунгом второго, плодотворного дня преподавательница считает сакраментальный вопрос, что криком измученной души прозвучало в одной из работ: "Зачим ото надо?"

"Ми кожен водій свого щастя".

"У кожного фантазії різні. Я наприклад хотів стати супергероєм".

"Не треба відпускати руки".

"Завжди треба йти вперед з задраною головою".

"Потрібно завести мрію і досягати її власноруч".

"Здаватися потрібно лишень після смерті".

"Треба уявляти, що я таки всемогущій"

."Треба вірити до останнього здоху".

Бесспорным лидером примеров из литературы, добавляет Дмитриева, вполне предсказуемо стал Степан Радченко:

"Спрямований парубок Степан прямує опановувати місто".

"Степану було важко, він починав жити на пасовиську і одночасно вчився".

"Герой тлумачив собі, що він найкращий".

"Степан Радченко мріяв про машину в сільському місті".

"Головний герой переступив через чотири дівчини".

Досталось и другим литературным героям и произведениям в целом, пишет Дмитриева:

"Омелько Кайдаш бачив сенс існування у чарці та святій п'ятниці".

"Мартин Боруля ладен був віддати свою дочку за жлоба".

"У Мойсея багато років поспіль траплялися невдачі. Наприклад: поневіряння в народі, страшні зустрічі з Азазелем".

"Левко, головний герой твору "Хіба ревуть воли...", впав зі свого маршруту, почав вживати горілку і наркотики".

"Коли читаєш повість "Залізний острів", то грузнеш у якусь невесомість".

"Шляхом різних перешкоджень Маруся опиняється на порозі у смерті".

"Маруся Богуславка - головна героїня твору "Маруся Чурай"".

"В погоні за однією Марусею ми забуваємо про інших".

"З досить свідомого біку Рузвельт страждав".

"...повість "Роман і Джульєтта""

"жінки-покидки"

"...через травму пізвінка".

"Зламав кість на нозі".

"Свою довіру положите на своїх друзів".

"Не вірив, що досягне мрії, і закинув її на самий зад".

"Думаю, після хорошої думки все відбувається наоборот".

"З власного життя я чула..."

"Хотів стати муллянером".

"Я мріяла закінчити школу відмінно і спокійно".

"Він хоче мотоциклу поставити на туди".

"Мужик сказав - мужик зробив, і не важно хлопець це чи дівчина".

"Якщо ти не готовий іти по стінах, твоя стеля залишиться тут."

Как ранее писал OBOZREVATEL, правила ВНО в 2021 году изменятся, а также девушка призвала Зеленского отменить ВНО и получила поддержку.

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