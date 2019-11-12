Масштабная фальсификация ВНО в Украине: стало известно, как наказали мажоров

"Золотую молодежь", которая вступила в учебные заведения в 2016 году благодаря фальшивым результатам ВНО, не наказали. Мажоры продолжают учиться в элитных вузах, отчислили только нескольких студентов.

Как говорится в сюжете "СтопКору", в августе 2016 года прокуроры ГПУ обнародовали списки тех, кому подделали и завысили результаты ВНО, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Большинство – дети работников аппарата Верховной Рады, народных депутатов бывших созывов, бывших руководителей ГПУ, МВД, Министерства обороны. По данным ГПУ, больше всего абитуриенты с поддельными результатами поступали в вузы Киева, Харькова, Винницы, Львова, Одессы и Донецка.

Прокуратура тогда "взяла под прицел" шесть работников Украинского центра оценивания качества образования – экс-директора Игоря Ликарчука, двух его заместителей и трех работников технического отдела.

Для некоторых вступление по фальшивым оценкам стало стартом для дальнейшего обучения. Например, Наталья Левадина после КНУ имени Тараса Шевченко поехала получать образование в Торонто (Канада).

Масштабная фальсификация ВНО: стало известно, как наказали мажоров

Некоторые родители, которые купили ребенку баллы, все же лишились карьеры. Два года назад Общественный совет добропорядочності обнародовал выводы о несоответствии трех кандидатов должности судьи Верховного суда: Ярослава Романюка, Михаила Вильгушинского и Татьяны Франтовский. Причина – их дети фигурировали в списках как студенты, которые поступили в вузы по фальшивым результатам ВНО.

В Национальном медицинском университете имени Богомольца сообщили, что 9 из 14 студентов продолжают обучение в вузе. Также отметили, что от ГПУ никаких сообщений об отчислении не поступало.

"Ракита, Бойчук, Гуренко, Тутик, Засенко отчислены и не являются на данный момент студентами НМУ имени Богомольца", – добавили в учебном заведении.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародованы правила ВНО-2020.

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