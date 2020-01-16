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"Мама хочет сбить денег!" Скандал с избиением ученика в частной школе Одессы получил продолжение

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Директор частной школы "Интерактив" Оксана Тихая в селе Крыжановка Одесской области заявила, что ученик 3-го класса, которого недавно жестоко избила учительница, является проблемным, из-за него детей переводят в другие учебные заведения.

Об этом руководительница школы сообщила в заявлении, которое обнародовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы проверить письмо, доскролльте до конца страницы).

"В течение обучения ученик систематически нарушал дисциплину, срывал уроки, ругался, унижал других учеников, дрался. В конце декабря 2019 года учительница младших классов уволилась именно из-за него. Также со школой разрывали контракты родители детей", – говорится в сообщении директора.

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Педагог отрицает версию матери ребенка Натальи Гинкиневой, что учителя систематически жестоко обращаются с детьми. По ее словам, мать просто хочет сбить денег. В начале 2020 года директор попросила перевести ребенка в другую школу, а Гинкиневоа потребовала вернуть деньги за обучение.

Скандал с избиением ученика в школе Одессы получил продолжение

Скандал с избиением ученика в школе Одессы получил продолжение

"Сегодня я общалась с матерью ученика по телефону с целью выяснения ситуации, на что услышала ответ: "Сделаю и подпишу все в случае возвращения в мою пользу платы за образовательные услуги за период с 12.09.2019 до 13.01.2020", – подчеркнула Тихая.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области, мать мальчика уже обратилась в полицию с заявлением по факту избиения. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Комментарий директора школы Интерактив

Комментарий директора школы Интерактив

Telegram канал "Подслушано Одесса"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 15-летний школьник избил учительницу молотком по голове.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы директор школы скандал в школе конфликт в школе
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