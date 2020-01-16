"Мама хочет сбить денег!" Скандал с избиением ученика в частной школе Одессы получил продолжение

Директор частной школы "Интерактив" Оксана Тихая в селе Крыжановка Одесской области заявила, что ученик 3-го класса, которого недавно жестоко избила учительница, является проблемным, из-за него детей переводят в другие учебные заведения.

Об этом руководительница школы сообщила в заявлении, которое обнародовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы проверить письмо, доскролльте до конца страницы).

"В течение обучения ученик систематически нарушал дисциплину, срывал уроки, ругался, унижал других учеников, дрался. В конце декабря 2019 года учительница младших классов уволилась именно из-за него. Также со школой разрывали контракты родители детей", – говорится в сообщении директора.

Педагог отрицает версию матери ребенка Натальи Гинкиневой, что учителя систематически жестоко обращаются с детьми. По ее словам, мать просто хочет сбить денег. В начале 2020 года директор попросила перевести ребенка в другую школу, а Гинкиневоа потребовала вернуть деньги за обучение.

Скандал с избиением ученика в школе Одессы получил продолжение

"Сегодня я общалась с матерью ученика по телефону с целью выяснения ситуации, на что услышала ответ: "Сделаю и подпишу все в случае возвращения в мою пользу платы за образовательные услуги за период с 12.09.2019 до 13.01.2020", – подчеркнула Тихая.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области, мать мальчика уже обратилась в полицию с заявлением по факту избиения. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Комментарий директора школы Интерактив Telegram канал "Подслушано Одесса"

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