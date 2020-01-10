"Макнет ребенка в дерьмо": учитель жестко выступил за отмену ВНО по математике

Преподаватель Дмитрий Номировский выступил за отмену обязательного ВНО по математике, так как оно не даст никакой эффективности, а наоборот ухудшит общий рейтинг знания предмета.

Обязательное тестирование запланировали внедрить с 2021 года. Как рассказал Номировский на своей Facebook-странице, это приведет к тому, что уровень, заданный ВНО, будет снижен, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Пока тестирование было добровольным, его выбирали около 40% школьников, математика им была нужна в будущем. Остальные 60% выбирали гуманитарные специальности, поэтому "забивали" на математику. Сложность задач постепенно будет уменьшаться, потому что появится большее количество учеников, которые будут решать тесты плохо.

"Кому станет хорошо от того, что наша образовательная система уже на выходе из школы напоследок мокнет ребенка в дерьмо? Конечно, я понимаю, страх – может быть мотиватором. В дерьмо никому не хочется. Действуя кнутом, можно чего-то добиться. Но хотелось бы увидеть еще и пряник, а не только кнут", – отметил педагог.

"Обмакните в дерьмо": учитель выступил за отмену ВНО по математике Главком

По его словам, во многих школах в старших классах образование уже несколько лет профильное. Смысл этого подхода в том, чтобы позволить ученику сконцентрироваться на тех предметах, которые связаны с его будущей профессией. Внедрение профильного образования привело к тому, что у большинства школьников количество часов математики уменьшилось до 3 уроков в неделю. Это в основном те 60% одиннадцатиклассников, которые не планировали сдавать математику.

Также недавно стало известно, что тестирование будет проходить на уровнях "стандарт" и "стандарт+профиль". По мнению преподавателя, это будет только на бумаге, а в действительности будет гибрид сомнительной эффективности, хотя и двухуровневая система могла бы компенсировать сложности с тестированием.

"Если у школьника уменьшается количество часов на предмет, то какой смысл после этого гнать его на тестирование? Чтобы узнать – что? Что теперь он знает еще меньше, чем знали его предшественники! Невозможно усидеть на двух стульях одновременно", – отметил Номировский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее против обязательного ВНО по математике выступил украинский поэт.

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