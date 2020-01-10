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"Макнет ребенка в дерьмо": учитель жестко выступил за отмену ВНО по математике

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Преподаватель Дмитрий Номировский выступил за отмену обязательного ВНО по математике, так как оно не даст никакой эффективности, а наоборот ухудшит общий рейтинг знания предмета.

Обязательное тестирование запланировали внедрить с 2021 года. Как рассказал Номировский на своей Facebook-странице, это приведет к тому, что уровень, заданный ВНО, будет снижен, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Пока тестирование было добровольным, его выбирали около 40% школьников, математика им была нужна в будущем. Остальные 60% выбирали гуманитарные специальности, поэтому "забивали" на математику. Сложность задач постепенно будет уменьшаться, потому что появится большее количество учеников, которые будут решать тесты плохо.

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"Кому станет хорошо от того, что наша образовательная система уже на выходе из школы напоследок мокнет ребенка в дерьмо? Конечно, я понимаю, страх – может быть мотиватором. В дерьмо никому не хочется. Действуя кнутом, можно чего-то добиться. Но хотелось бы увидеть еще и пряник, а не только кнут", – отметил педагог.

"Обмакните в дерьмо": учитель выступил за отмену ВНО по математике

"Обмакните в дерьмо": учитель выступил за отмену ВНО по математике

Главком

По его словам, во многих школах в старших классах образование уже несколько лет профильное. Смысл этого подхода в том, чтобы позволить ученику сконцентрироваться на тех предметах, которые связаны с его будущей профессией. Внедрение профильного образования привело к тому, что у большинства школьников количество часов математики уменьшилось до 3 уроков в неделю. Это в основном те 60% одиннадцатиклассников, которые не планировали сдавать математику.

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Также недавно стало известно, что тестирование будет проходить на уровнях "стандарт" и "стандарт+профиль". По мнению преподавателя, это будет только на бумаге, а в действительности будет гибрид сомнительной эффективности, хотя и двухуровневая система могла бы компенсировать сложности с тестированием.

"Если у школьника уменьшается количество часов на предмет, то какой смысл после этого гнать его на тестирование? Чтобы узнать – что? Что теперь он знает еще меньше, чем знали его предшественники! Невозможно усидеть на двух стульях одновременно", – отметил Номировский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее против обязательного ВНО по математике выступил украинский поэт.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
математика ВНО преподаватель школа
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