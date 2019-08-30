Лежал на чужой постели: в России воспитательницы избили ребенка

В детском оздоровительном лагере Пензенской области (Россия) воспитатели избили мальчика, потому что он лежал не в своей постели во время "тихого часа".

Видео с инцидентом опубликовали в соцсетях. На кадрах воспитательница сначала уговаривает ребенка перелечь, потом подходит вторая сотрудница, и вместе они стаскивают мальчика за ноги и забирают, пишет Lenta.ru (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Авторы поста отметили, что на записи нет звука, потому что юноша активно матерился и хамил педагогам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проводят проверку по факту публикации видео с издевательствами взрослых над подростком.

"В рамках проверки органом следствия будут подробно установлены все обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему", – сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница детсада избила детей тряпкой.

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