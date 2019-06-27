Лесная школа: альтернативное обучение или маркетинговый ход?

Сегодня в Великобритании есть немало школ, которые позиционируют себя как лесные, но не являются таковыми, пишет издание The Gardian.

Лесные школы стали появляться в Британии около четверти века назад как альтернатива обычной школьной учебе. Концепцию занятий на свежем воздухе британцы позаимствовали у скандинавских стран. В подобных заведениях уроки, основанные на играх, проводятся преимущественно в лесистых районах или парках, все дети имеют в школе несколько сменных комплектов одежды и дождевики. Туман, дождь или снег не должны мешать ученикам исследовать окружающий мир.

Но далеко не все лесные школы самом деле являются таковыми, считают авторы книги "Критические вопросы в лесных школах". Они утверждают, что руководство школ сознательно вводит родителей и детей в заблуждение.

"Ваша школа не станет лесной, если вы один раз повели детей на озеро или в парк", - отмечает Марк Саквилл-Форд, преподаватель образования в Манчестерском университете (MMU) и соредактор книги.

Идея лесной школы заключается в том, чтобы обучение проходило на природе в течение длительного времени и было ориентировано на взаимодействие с природой и здоровый образ жизни. Короткие и длинные походы, огороды и клумбы на пришкольном территории, за которыми дети ухаживают сами, поиск "сокровищ" в лесу, умение разжигать костер и лазить по деревьям - вот что такое лесная школа. А одноразовые экологические сессии - это совсем не то, что нужно, считают эксперты.

Но "лесные школы" появляются в Бретани как грибы после дождя. Даже производители и продавцы водонепроницаемой одежды рассказывают учителям: для того чтобы устроить лесную школу, достаточно надеть на детей дождевики и резиновые сапоги и провести урок на свежем воздухе.

Элизабет Ирвин, соавтор книги и руководитель главной школы Сент-Мэри (Стокпорт), вспоминает, что самым смешным комментарием, который она слышала, были слова руководителя одного учебного заведения. Он сказал, что просто вынужден делать из своей школы лесную, потому что все школы вокруг это уже делают.

Исполнительный директор Ассоциации лесных школ (FSA) говорит: "Термин" лесная школа "приобрел собственной жизни". Люди называют лесной школой любые школьные занятия под открытым небом, в то время как лесная школа должна сосредоточиваться на том, чтобы дети руководствовались собственным интересом, а не выполняли задачи, заданные учителем, добавляет он.

Впрочем, несмотря на неофициальные свидетельства о преимуществах лесных школ над обычными, Марк Кож, преподаватель университета Св. Марка и Св. Джона, сомневается в исключительной пользы лесных школ для развития детей. Об этом он рассказывает в своей книге "Критика лесной школы: что потерялось при переводе". Кож подчеркивает, что является большим поклонником движения лесных школ. Но указывает на то, что не нашел достоверных доказательств того, что ученики лесных школ более успешные уверены в себе, чем ученики обычных учебных заведений.

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