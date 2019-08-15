Куда вступили абитуриенты с высокими баллами ВНО: названы регионы-лидеры

Абитуриенты с высокими результатами внешнего независимого оценивания чаще всего выбирали город Киев и Черкасскую область.

Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. По его словам, в целом 274 участники ВНО в этом году получили 200 баллов, пишет Радіо Свобода.

"Пасут задних по своим результатам Закарпатская, Ровенская и Черновицкая области. Там самое большое количество абитуриентов, которые получили результат начального уровня и наименьшее количество абитуриентов с высокими баллами", – сообщил Бойко.

Отмечается, что лучшие результаты демонстрируют выпускники гимназий, лицеев, коллегиумов, то есть заведений, осуществляющих целенаправленный отбор на обучение, по крайней мере к старшей школы. Такие же результаты демонстрируют специализированные школы.

По словам Бойко, на "высоком" и "достаточном" уровнях лучшие результаты тестов как по украинскому языку, так и по математике или истории, продемонстрировали девушки.

абитуриенты ОПОРА Львов

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году расширят ВНО в магистратуру.

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