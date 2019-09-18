Кто виноват? Что делать с воровством в школе

"В нашей школе такого нет" — как правило, учителя неохотно рассказывают о случаях краж. Особенно, если виновны дети, особенно, если репутация школы страдает.

К нам в проект Pro. Школу приходят письма с вопросом о правомерных действиях учителя в таких случаях. Что делать учителю, если произошла кража? Разве это уже такая редкость, что дети могут брать чужое? Когда еще нет четкой границы между социальными правилами, между ответственностью за свои поступки и наказанием, когда не очень понимаешь, что такое кража и моральный кодекс.

В каждой второй школе случаются кражи, а у каждого пятого учителя пропадали личные вещи (это данные статистического опроса, которые провел "Фонд Максима Степанова" среди 560 учителей в июле 2019 года). Как должен в таких ситуациях действовать учитель? Если сейчас вам кажется, что ответ очевиден, не торопитесь. Мы опросили педагогов, и варианты решения ситуации были очень разные. Как оказалось, кража – ситуация неоднозначная.

"Я не брал!" Детективы в учительской

"Я была шокирована", "Не могла поверить", "Давно знала, что она на это способна", "От этого мальчика всегда стоит ждать проблем", — реакция учителей на кражу в классе может быть разной. Кто-то реагирует спокойно и почти хладнокровно с выдержкой известного судьи вызывает на допросы подозреваемых. Кто-то тактически проводит собеседования и сердечные разговоры. Есть такие, которые созывают общие линейки и публично стыдят маленького вора. Как действовать в рамках юридических норм и законов? Да так, чтобы не забывать об отношениях с детьми и не навредить? Ведь часто ученики могут отрицать свою причастность, утверждать, что ничего не брали и вообще не знают, о чем речь. Стоит здесь играть в детектива и устраивать допрос?

Первое, что необходимо сделать, — разобраться в причине кражи. Особенно, если это не единичный случай.

Юлия Пилипко - кража в школе ypravo.com

Откуда у кражи ноги растут

1. Дети не понимают, что кража — это преступление.

Ситуация банальная: ребята увидели расстегнутый рюкзак одноклассника, залезли к нему, нашли деньги и спрятали где-то. Это сознательная кража или злая шутка? Психологи уверяют, что дети до подросткового возраста — лет 13-14 — не всегда понимают морально-этические аспекты. Им трудно предвидеть последствия своих поступков и почувствовать эмпатию.

Что делать? Не называть детей ворами в таких случаях. Это слишком строгий ярлык. Необходимо пояснить, что подобные действия, в первую очередь, вредят самим детям, влияют на отношение к ним и доверие. Что кража имеет серьезные последствия и вообще карается законом.

2. Семейные проблемы и ситуация в семье.

Увы, часто дети воруют не от лучшей жизни. Ситуации, когда в раздевалках пропадают кроссовки, деньги на обед или телефоны, – почти обыденные. Если заглянуть за дверь обычных школ, там учатся далеко не дети самых обеспеченных родителей. И часто, чтобы выявить причины кражи, достаточно поговорить с учеником и найти точки соприкосновения, выразить поддержку и заодно выяснить реальные потребности ребенка: возможно, вообще здесь необходима помощь социальных служб?

"У нас был случай, когда оказалось, что у детей систематически пропадали мелкие деньги. Когда нашли виновного мальчика – все сразу набросились на него, он не отрицал, что воровал эти деньги. Конечно, все знали, что он из тяжелой семьи, думали – на сигареты или алкоголь деньги спустил. А оказалось, он покупал есть себе и брату. Эта ситуация сильно изменила меня и весь наш педколлектив", – Анна, преподаватель английского языка.

Что делать? Спокойно поговорить с ребенком, если у вас дружеские отношения. Или найти учителя/психолога, которому ученик доверяет. Необходимо дать ребенку понять, что в школе у ​​него нет врагов и он может найти поддержку, попросить о помощи. К сожалению, часто без специальных служб не решить подобных ситуаций, и учитель не может контролировать жизнь детей вне школы. Без изменения отношений в семье или детском доме (если дети живут без родителей) изменить поведение детей практически невозможно.

3. Стадное поведение

Иногда кражи – еще одно проявление взросления. Желание быть крутым, обратить на себя внимание, получить уважение сверстников: может быть много причин для такого поведения. К сожалению, иногда ученики используют кражу как буллинг – чтобы обвинить другого. Психологи предупреждают, что дети, которые не виноваты, очень болезненно воспринимают обвинения других и тяжело переживают всеобщее осуждение, если не могут доказать свою непричастность. Если причиной кражи стала злая шутка – реакция должна быть быстрой и достаточно критической.

Что делать? Учитель должен поговорить с виновным и объяснить, что кража тянет за собой ответственность и дальнейшие последствия. Играть в строгого копа, конечно, не стоит. Но серьезный разговор крайне необходим, чтобы напомнить ученику – за подобные поступки есть реальные юридические наказания.

4. Кризисная ситуация

Иногда дети тоже попадают в малоприятные истории. Их могут буквально шантажировать другие ученики, наказывать родители, угрожать взрослые. Это не только сюжеты из криминальной хроники – это реальные истории дворов и улиц. Дети, которые не знают, как действовать и где искать деньги, могут быть в отчаянии и не слышать поддержки. Их легко напугать и ввести в заблуждение. Именно поэтому они идут на кражу.

Что делать? И снова на помощь приходит разговор. Спокойный, очень конфиденциальный и доверительный. Как правило, увидеть, что ребенок напуган, довольно легко. Здесь важно тихо выявить реальную причину, понять, почему произошла кража, и не допустить огласки ситуации, чтобы не ухудшить и к тому уязвимое психологическое состояние ученика. Учитель должен реагировать на подобные ситуации, дать знать родителям, психологу, или при необходимости в соответствующие службы. Но, в первую очередь, завоевать доверие ребенка и поддержать его.

Учитель на страже: чего не стоит делать

1. Устраивать публичное воспитание

Любая ситуация должна решаться только между сторонами – виновник, жертва, родители сторон. Если кража была серьезной, например, дорогой телефон или большая сумма денег, все равно не устраивайте экзекуцию. Есть вы и родители, есть на крайний случай полиция.

2. Проверять вещи детей

Учитель не имеет права копаться в личных вещах детей. Вы только можете попросить их самостоятельно все показать или получить согласие родителей на подобные процедуры.

3. Оставаться в стороне

Учитель – не следователь, но обратить внимание на кражу необходимо. По крайней мере, поговорить с детьми или сообщить об этом родителям, если разговор с учениками не принес результатов.

Можно ли все исправить?

Самое простое, что может сделать учитель, – попросить виновного вернуть украденные вещи или деньги. Это правильная психологическая тактика. А еще – воспитательный момент. Если вы точно знаете, кто виноват, поговорите с учеником и убедите, что это останется между вами, если подобное не повторится.

Если вы не знаете, кто совершил кражу, можете попробовать обратиться к классу и попросить анонимно вернуть вещи. Как правило, дети возвращают украденное. В случае, когда забрали деньги и потратили их, необходимо возместить сумму или договориться о какой-то форме обмена. Если, например, виновник попросит прощения.

Все зависит от ситуации, но есть простой алгоритм действий:

если ситуация разовая и кража незначительная – попросите вернуть вещи и проведите воспитательную беседу.

Если ситуация повторяется – следует сообщить родителям, опекунам или администрации школы и серьезно поговорить с детьми, выяснить причины такого поведения.

Если это серьезная кража и возместить ее невозможно – готовьтесь, что здесь возможны проблемы с родителями и заявления в полицию.

В любом случае, помните, что задача учителя – не судить и не выносить приговоры. Вы можете быть шокированы, удивлены, но должны реагировать и говорить с детьми о том, что произошло. В прошлый раз мы говорили с вами о том, как изменилась бумажная работа учителя. Если у вас возникают какие-либо юридические вопросы, пишите специалистам проекта Pro. Школу.

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