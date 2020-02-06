Кто из "Слуг народа" хотел вернуть русский язык в школы: появился список нардепов

Одиннадцать народных депутатов от партии "Слуга народа" хотели вернуть русский язык в школы Украины и проголосовали за отмену нового закона о среднем образовании, который предусматривает только украиноязычные учебные заведения.

Инициатором проекта постановления об отмене закона были депутаты от фракции "ОПЗЖ" Наталья Королевская и Михаил Папиев. По словам депутата, большинство народных избранников общаются на русском языке. По ее мнению, закон дискриминирует русскоязычное население Украины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Список "слуг", которые поддержали проект постановления 0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины "О среднем образовании":

Владимир Воронов

Дарья Володина

Юлия Диденко

Александр Кабанов

Андрей Костин

Алексей Красов

Алексей Леонов

Владимир Тимофийчук

Степан Чернявский

Иван Шинкаренко

Юлия Яцык

Провалили голосование не только 11 "слуг народа", но и 38 депутатов от "Оппозиционной платформы", 4 – от депутатской группы "За будущее", 1 – от группы "Доверие" и 4 внефракционных.

Напомним, законопроект №0901 позволит ввести широкий перечень новаций: перевод некоторых педагогов на котракт, внедрение интернатуры для молодых учителей, дополнительных консультаций, трех моделей изучения украинского языка, котракты для учителей-пенсионеров, директоров и отмена русскоязычных школ.

Кто из "слуг народа" хотел вернуть русский: появился список

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему закон об образовании угрожает языковым скандалом.

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