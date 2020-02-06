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Кто из "Слуг народа" хотел вернуть русский язык в школы: появился список нардепов

11.1т
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Одиннадцать народных депутатов от партии "Слуга народа" хотели вернуть русский язык в школы Украины и проголосовали за отмену нового закона о среднем образовании, который предусматривает только украиноязычные учебные заведения.

Инициатором проекта постановления об отмене закона были депутаты от фракции "ОПЗЖ" Наталья Королевская и Михаил Папиев. По словам депутата, большинство народных избранников общаются на русском языке. По ее мнению, закон дискриминирует русскоязычное население Украины, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Список "слуг", которые поддержали проект постановления 0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта Закона Украины "О среднем образовании":

  • Владимир Воронов

  • Дарья Володина

  • Юлия Диденко

  • Александр Кабанов

  • Андрей Костин

  • Алексей Красов

  • Алексей Леонов

  • Владимир Тимофийчук

  • Степан Чернявский

  • Иван Шинкаренко

  • Юлия Яцык

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Провалили голосование не только 11 "слуг народа", но и 38 депутатов от "Оппозиционной платформы", 4 – от депутатской группы "За будущее", 1 – от группы "Доверие" и 4 внефракционных.

Напомним, законопроект №0901 позволит ввести широкий перечень новаций: перевод некоторых педагогов на котракт, внедрение интернатуры для молодых учителей, дополнительных консультаций, трех моделей изучения украинского языка, котракты для учителей-пенсионеров, директоров и отмена русскоязычных школ.

Кто из "слуг народа" хотел вернуть русский: появился список

Кто из "слуг народа" хотел вернуть русский: появился список

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, почему закон об образовании угрожает языковым скандалом.

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Автор
Оксана Воля
Темы
Реформа образования Школа
Место
Украина
Теги
школа закон об образовании русский язык депутат Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Заметка на будущее: рускомирцев не выбирать в ВР. Надоели со своей неспособностью выучить украинский язык и колотят народ этим вопросом все время существования этих "специалистов". Ничего другого не умеют. Нужно им всем дать копендупен из ВР.
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Войтенко Валентин
Войтенко Валентин
Кунецкая Раїса, вот за этих людей и нужно голосовать. І не за захист російської мови, а за вільний вибір мови спілкування.
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