Король и королева выпускного: подростки с синдромом Дауна поразили трогательной историей

В одной из школ Уэльса (Великобритания) пару 16-летних подростков с синдромом Дауна одноклассники избрали королем и королевой выпускного бала.
Как пишет Мел со ссылкой на BBC, Дилан Хьюз и Амели Баркер были очень популярными в школе, а три месяца назад начали встречаться. Они очень удивились и обрадовались, когда им достался титул короля и королевы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Перед вечеринкой среди учеников прошло голосование и все единогласно выбрали Дилана и Амели. И родители, и администрация Monmouth Comprehensive School уверены, что их выбрали, потому что все с ними дружат и их очень любят. Всего в школе обучается около 1 600 детей. Учебное заведение имеет статус общеобразовательного, но со своим отделом инклюзии", – говорится в сообщении.
Дилан очень любит спорт и готовится к чемпионату Европы на острове Сардиния. Он мечтает работать учителем физкультуры. Амели в сентябре начнет обучение в колледже Гвента. Она хочет ухаживать за детьми.
BBC
Дилан Хьюз и Амели Баркер
Дилан Хьюз и Амели Баркер
BBC
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