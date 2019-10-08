Кормят списанными продуктами: школы под Киевом попали в громкий скандал

В школах Киево-Святошинского района (Киевская область) возник скандал, потому что детей начальных классов питают некачественными продуктами.

Коммунальное предприятие "Детское питание" за 20% "отката" кормит 13 тысяч учеников почти списанными продуктами за "самую лучшую" цену, которая выгодна для поставщика школьной еды. Об этом рассказала бывший бухгалтер предприятия Оксана Розумная программе "Деньги" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Полгода назад директора предприятия Валерия Смирнова задержали при получении взятки. Его освободили и через некоторое время снова назначили главой КП "Детское питание".

Отмечается, что Смирнов заносил и продолжает давать чиновникам деньги, которые ворует на детских обедах. Ведь только на "откатах" компания в год зарабатывает около 9 миллионов гривен.

Заместитель главы отдела образования Киево-Святошинской РГА Анатолий Драчук, который подписал указ о восстановлении на работе, сообщил, что ему не приходило сообщение из полиции о задержании Смирнова. Поэтому законных оснований не подписать документ не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, гимназия Киева попала в скандал из-за столовую.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram