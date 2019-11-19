Конфеты по паспорту: в Киеве депутат попался на "подкупе" родителей школьников

Внефракционный депутат Киевского городского совета, член фракции "Батьківщина" Ваган Товмасян попался на "подкупе" родителей школьников.
Об этом рассказала жительница Киева Татьяна Николаенко на своей странице в Facebook. По ее словам, депутат в честь Нового года будет давать детям сладкие подарки, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
Однако конфеты достанутся не всем, а только тем, кто прописан в Святошинском районе и придет с документами в приемную депутата получать "подарки". Ведь он баллотировался по избирательному округу №219, который находится в этом районе.
Депутат Товмасян попался на "подкупе" родителей школьников
"Я бы предложила родителям самим угостить депутата конфетами, а Арсена Авакова (министр внутренних дел. – Ред.) его как-то принять за подкуп избирателей. Но это в моей идеальной вселенной", – написала Николаенко.
Следует отметить, что ранее Товмасян уже фигурировал в антикоррупционных расследованиях.
Сообщение, которое пришло родителям школьников Святошинского района
Facebook Татьяна Николаенко
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный мэр Харькова пытался "подкупить" студентов.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.