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Конфеты по паспорту: в Киеве депутат попался на "подкупе" родителей школьников

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Внефракционный депутат Киевского городского совета, член фракции "Батьківщина" Ваган Товмасян попался на "подкупе" родителей школьников.

Об этом рассказала жительница Киева Татьяна Николаенко на своей странице в Facebook. По ее словам, депутат в честь Нового года будет давать детям сладкие подарки, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Однако конфеты достанутся не всем, а только тем, кто прописан в Святошинском районе и придет с документами в приемную депутата получать "подарки". Ведь он баллотировался по избирательному округу №219, который находится в этом районе.

Депутат Товмасян попался на "подкупе" родителей школьников

Депутат Товмасян попался на "подкупе" родителей школьников

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"Я бы предложила родителям самим угостить депутата конфетами, а Арсена Авакова (министр внутренних дел. – Ред.) его как-то принять за подкуп избирателей. Но это в моей идеальной вселенной", – написала Николаенко.

Следует отметить, что ранее Товмасян уже фигурировал в антикоррупционных расследованиях.

Сообщение, которое пришло родителям школьников Святошинского района

Сообщение, которое пришло родителям школьников Святошинского района

Facebook Татьяна Николаенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный мэр Харькова пытался "подкупить" студентов.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
скандал в школе конфликт в школе подкуп дети депутат Киевсовет ВО Батьківщина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и где криминал?а что он должен всем районам раздавать?он своему раздает и сейчас не выборы
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