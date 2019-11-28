Российский президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный заявил, что компьютерные игры не наносят заметного вреда детской психике.

Как рассказал психиатр агентству "Москва", чтобы игры были безопасны, ребенок должен чередовать время, проведенное за компьютером, со спортом и учебой, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Насколько мне известно, проводились специальные исследования, которые не обнаружили особой вредности компьютерных игр. Другое дело – когда ребенок чрезмерно увлечен, когда игра отрывает его от реальной жизни. Тогда это действительно становится проблемой", – рассказал психиатр.

Как и с любой другой игрой, нужно нормировать увлечения ребенка, чтобы они не вытесняли другие продуктивные занятия: обучение, спорт. Однако нельзя превращать педагогику в насилие. Можно получить обратный эффект – вместо того, чтобы подчиняться, ребенок начнет искать способы обойти запрет.

Компьютерные игры безопасны для детей: психиатр дал объяснение academyua.com

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