Колледжи Украины опубликовали рейтинговые списки абитуриентов: где смотреть

Сегодня, 23 июля, колледжи Украины обнародовали рейтинговые списки абитуриентов, поступающих на основе базового общего среднего образования (9 класс).

Учебные заведения должны были изменить статусы заявлений абитуриентов в электронных кабинетах на "Рекомендовано на бюджет" не позднее 12:00 часов 23 июля, пишет Освіта.ua.

Рейтинговые списки абитуриентов с новыми статусами обнародовали за ссылкой.

"Поступающие, которые получили рекомендации к зачислению, должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа (подать лично оригиналы документов в приемную (отборочную) комиссию учреждения высшего образования) не позднее 12:00 часов 27 июля," – говорится в сообщении.

Зачисление поступающих по государственному заказу должно состояться не позднее 18 часов 29 июля, а за средства физических или юридических лиц (контракт) – не позднее 1 августа.

Перевод на вакантные места государственного (регионального) заказа лиц, зачисленных на контракт на основе базового общего среднего образования, проводится до 6 августа 2019 года.

Вступление-2019 Украинская радио

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