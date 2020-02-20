"Коленом!" Появилось видео жестокого избиения девушками школьницы

В сети появилось видео избиения 14-девушки школьницами из-за парня в Бердичеве Житомирской области.

На кадрах видно, как потерпевшую били по лицу и по почкам. Ролик опубликовал житель Бердичева Василий Малиновский в Facebook, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На данный момент этот ребенок находится в больнице", – написал человек.

По его словам, девушки проживают в селе Хажин, что на Житомирщине, и Жежелев Винницкой области. Однако ранее в полиции Житомирской области рассказали, что драка произошла в Бердичеве возле заброшенного дома.

Одна из обидчиц, которая не поделила парня с потерпевшей, снимала все на видео, а другие две девушки – били.

"Колином!" Появилось видео жестокого избиения девушками школьницы Скриншот

"С колени в'*би и все", "Кристина, ты ее сейчас убьешь", "Ей п*зда", – говорили обидчицы.

Потерпевшая кричала, что ее болят почки и просила разойтись мирно. Однако девушки продолжали бить и смеяться. Ее мама обратилась в полицию. Всем троим грозит уголовная ответственность за травмирование подруги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в школе Ривне девушка до крови избила ребенка с ДЦП.

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