Когда в Украине будут отмечать День учителя: стала известна дата

Ежегодно День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября. В этом году эта дата приходится на 7 октября.

Поскольку День учителя приходится всегда на выходной день, то в школах празднование традиционно проходит в пятницу накануне, пишет Радіо МАКСИМУМ.

"Хорошей традицией является концерт, который устраивают ученики для своих учителей: со стихами, танцами, песнями и сюрпризами. Также в этот день, как правило, сокращены уроки, то есть уроки по полчаса и обучение заканчивается раньше", – говорится в сообщении.

В некоторых школах учителя и школьники меняются ролями и проводят так называемый День самоуправления.

Всемирный день учителей учредило ЮНЕСКО в 1994 году. Тогда 5 октября выбрали в качестве даты празднования, поскольку в этот день в 1966-м приняли международную рекомендацию "О положении учителей". Это первый документ, который определял условия труда учителей по всему миру.

Многие страны присоединились к празднованию Всемирного дня учителей. Однако не все оставили установленную дату.

день учителя шалунишка

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