Когда проведут ВНО и вступительную кампанию 2020: в МОН назвали точные даты

Министерство образования обнародовало точные даты проведения ВНО и вступительной кампании по двум сценариям завершения учебного года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, если карантин завершается к первой недели июня, то ВНО стартует 25 июня и завершается 17 июля, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Результаты основной сессии станут известны не позднее 31 июля. В таком случае вступительная кампания начнется 1 августа.

Когда проведут ВНО и вступительной кампании 2020: в МОН назвали точные даты Еспресо.TV

По второму сценарию, ВНО начнется 17 августа и закончится 4 сентября, если карантин продлят до начала августа. Вступительная кампания начнется 25 сентября, а обучение первых курсов – 2 ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

За обоих сценариев:

экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год;

для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и аттестационные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, приобретающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Варианты проведения ВНО и вступительной кампании Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство планирует сократить финансирование образования. Минобразования назвало направления, которые нужно сохранить.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!