Власти Китая запретили детям играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00.

Днем и вечером им разрешено делать это ограниченное время: полтора часа в будни и максимум три часа в выходные, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на The Guardian.

Для отслеживания активности на игровых платформах будут установлены специальные идентификаторы. Кроме того, всех геймеров 8-16 лет ограничили в донатах.

"Игровые счета можно будет пополнить не более чем на 200 юаней в месяц (примерно 700 гривен). Более старшие любители RPG и Action (16-18 лет) за тот же период смогут донатить лишь 400 юаней (около 1400 гривен), причем не более 100 юаней за раз", – говорится в сообщении.

Китайским детям запретили запускать онлайн-игры ночью

Как сообщал OBOZREVATEL, в России подвергли цензуре обложку компьютерной игры из-за схожести с иконой.

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