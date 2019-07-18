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Киевского школьника оштрафовали на 100 тысяч гривен: что случилось

2.1т Читать материал на украинском

Деснянский районный суд Киева оштрафовал ученика 9 класса столичной школы №259 на 100 тысяч гривен за избиение одноклассника.

Конфликт произошел в январе 2019 года. Между одноклассниками произошел конфликт на школьном стадионе, который перерос в драку. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 17 ударов кулаками, пишет Информатор со ссылкой на реестр судебных решений.

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"В результате пострадавший получил травмы средней степени тяжести и расстройство здоровья сроком на 21 день. Нападающий признал свою вину, после чего получил наказание в виде одного года лишения свободы, правда условно", – говорится в сообщении.

Школьник и его родители должны компенсировать 2 676 гривен материального и 100 тысяч гривен морального ущерба.

буллинг

буллинг

Галицкий Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайского учителя наказали за буллинг.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
школа буллинг штрафы
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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
присудил то присудил.а как будет выплачивать.
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