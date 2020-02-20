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Киевский университет попал в скандал из-за незаконного дома

1.9т
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко незаконно построил жилой многоквартирный дом на участке, который государство предоставил в пользование вуза.

Жилой комплекс "Солнечная брама" находится на улице Ломоносова 73-79 в Киеве. Строительная компания не получала никаких разрешений на строительство, пишет ProfiDom (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Земельный участок под домом принадлежит государству, который было передано в пользование КНУ. В 2003 году вуз заключил инвестиционный договор на строительство многоквартирных жилых домов с ООО "Фирма "Т.М.М.". Но разрешительных документов для строительства ни университет, ни компания не получали.

Киевский университет попал в скандал из-за незаконного дом

Киевский университет попал в скандал из-за незаконного дом

Строительные работы уже завершены, а объект готовят к эксплуатации. Следователи возбудили уголовное дело по факту самовольного занятия земельного участка и злоупотребления служебным положением.

Жилой комплекс "Сонячна брама"

Жилой комплекс "Сонячна брама"

ЛУН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ректора украинского вуза обвинили в масштабных взятках.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Новости Киева и Киевской области Образование в Украине
Место
Украина Киев
Теги
строительство образование Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко
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