Киев вошел в топ-20 самых доступных студенческих городов мира

В общем рейтинге лучших студенческих городов мира Киев занял 20-е место по доступности. В украинской столице студенты значительно меньше тратят на жизнь, чем во многих других европейских городах.

Как пишет Освіторія, лучшими студенческими городами мира признали Лондон, Токио и Мельбурн.

"Во время исследования опросили почти 90 тысяч нынешних и будущих иностранных студентов. Учитывали сколько в городе рейтинговых университетов, есть ли достойная работа для молодежи, цены, качество жизни, привлекательность для студентов и т.д.", – говорится в сообщении.

По индикатору "Активность работодателей" Киев оценили на 92 место. Принималось во внимание возможности трудоустроиться после окончания вуза и сравнение зарплат выпускников в городах по всему миру.

По желанию иностранных студентов учиться в столице Украины – город занял 128 место.

Киевский университет имени Шевченко Волна Десны

Как сообщал OBOZREVATEL, вузы Украины обнародовали списки зачисленных на бюджет.

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