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Кибербуллинг в Украине: почти каждый третий подросток страдает от травли в интернете

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По данным опроса U-Report, который проводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), почти каждый третий украинский подросток становился жертвой онлайн-травли, а 16% – были вынуждены пропускать занятия в школе из-за кибербуллинга и насилия.

В Украине к опросу присоединились более 6500 подростков. Респонденты анонимно отмечали, что зачастую они испытывают буллинг в социальных сетях Facebook, Instagram, Snapchat и Twitter, пишет УП.Життя.

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В Украине больше половины молодых людей считают, что проблему может решить сама молодежь. В то время каждый пятый украинский подросток думает, что государственные органы тоже должны быть ответственными за преодоление кибербуллинга.

А около 59% украинцев признались, что они знают о частных онлайн-группах школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстников в целях травли.

"Один из ключевых выводов, которые можно сделать из полученных ответов, – необходимо активно привлекать молодежь и детей и налаживать с ними партнерство", – подчеркнула Наджат Маала Мджид, специальная представительница Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

кибербуллингу

кибербуллингу

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
буллинг школа дети
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