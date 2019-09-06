Кибербуллинг в Украине: почти каждый третий подросток страдает от травли в интернете

По данным опроса U-Report, который проводит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), почти каждый третий украинский подросток становился жертвой онлайн-травли, а 16% – были вынуждены пропускать занятия в школе из-за кибербуллинга и насилия.

В Украине к опросу присоединились более 6500 подростков. Респонденты анонимно отмечали, что зачастую они испытывают буллинг в социальных сетях Facebook, Instagram, Snapchat и Twitter, пишет УП.Життя.

В Украине больше половины молодых людей считают, что проблему может решить сама молодежь. В то время каждый пятый украинский подросток думает, что государственные органы тоже должны быть ответственными за преодоление кибербуллинга.

А около 59% украинцев признались, что они знают о частных онлайн-группах школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстников в целях травли.

"Один из ключевых выводов, которые можно сделать из полученных ответов, – необходимо активно привлекать молодежь и детей и налаживать с ними партнерство", – подчеркнула Наджат Маала Мджид, специальная представительница Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

кибербуллингу Чрезвычайная ситуация +

Как сообщал OBOZREVATEL, китайского учителя наказали за буллинг.

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