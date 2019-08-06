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Каждый восьмой абитуриент в Украине отказался от бюджета: что случилось

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Почти 13% абитуриентов, поступающих на бакалавриат в украинские вузы, отказались от рекомендации на обучение за средства государственного бюджета. Основная причина – то, что поступающие получили рекомендации на бюджет не на наиболее приоритетные специальности.

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич на пресс-конференции по итогам вступительной кампании, пишет Интерфакс-Украина.

В 2019 году рекомендацию на бюджет получили более 60 тысяч абитуриентов, из которых только 87,1% подтвердили намерение учится по данной рекомендации.

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"Среди поступающих 58,7% получили рекомендацию на бюджет по первым приоритетом, 16,7% – за другим, 9% – по третьему, 5,7% – по четвертому, 4,2% – по пятому, 3,1 % – по шестому 2,5% – по седьмому", – говорится в сообщении.

От бюджетного места за первым приоритетом отказалось всего 4,2% абитуриентов, а за шестым и седьмым – 35,8% и 42,4% поступающих соответственно.

Вступление-2019

Вступление-2019

Politeka.net

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Тема
Образование в Украине
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
образование Минобразования
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