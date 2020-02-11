"Каждые 5 минут – насилие над ребенком": Кулеба озвучил жуткую статистику

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что каждые 5 минут в интернете появляется фото или видео с сексуальным насилием над ребенком.

Об этом чиновник рассказал на брифинге, посвященном Дню безопасного Интернета. По его словам, чаще всего жертвами становятся дети до 10 лет, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Каждая третья фотография, изображающая сексуальное насилие над ребенком, это ее личное селфи. Когда малолетний ребенок просматривает фото или видео сексуального насилия над детьми, он также подвергается сексуальному насилию. Это разрушает его психику", – отметил Кулеба.

"Каждые 5 минут – насилие над ребенком": Кулеба озвучил статистику взгляд

Он заявил, что каждый третий ребенок, который общается онлайн со взрослыми, спокойно соглашается на встречу с таким человеком. Также только 24% родителей знают, что их дети видят в интернете вещи, которые могут их травмировать или огорчить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба предложил запретить давать детям странные имена.

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