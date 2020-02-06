Каждая четвертая школа в Украине кормит детей вредной едой: появилась шокирующая статистика

В каждой четвертой школьной столовой Украины выявили нарушения по выполнению норм натурального питания.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, было обработано почти 8 тысяч ежедневных меню-расписаний для питания детей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

По мнению и.и.о. председателя Госпродпотребслужбы Ольги Шевченко, несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания.

В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса. Зато больше добавляют сахара, круп, макаронных изделий, растительных масел.

"По данным государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания выполнялись только на 64-83%", – добавили в Госпродпотребслужбе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкасской области детей в садике кормили червяками.

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