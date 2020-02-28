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Двух учителей уволили из католической школы из-за сексуальной ориентации

1.8т
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В католической школе в городе Кеннеди (США) уволили учителя английского языка Пола Данфорта и тренера по футболу Мишель Битти за то, что они обвенчались со своими однополыми партнерами.

Из-за конфликта ученики устроили массовый протест в учебном заведении, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Bored Panda (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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При приеме на работу учителя подписывали договоры, предусматривающие увольнение, если образ жизни учителя не совместим с католическими моральными ценностями. Однако никто не ожидал, что руководство действительно кого-то уволит.

Протесты в школе

Протесты в школе

boredpanda

"Это смелее всего, что я видел в действиях взрослых. Повод и готовность попасть в беду достаточно вдохновляющие. Это другой взгляд на мир", – подчеркнул жених Пола Данфорта Шон Ниберг.

Пол Данфорт и Мишель Битти

Пол Данфорт и Мишель Битти

boredpanda

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Санкт-Петербурге учителя уволили за то, что он прочитал школьникам "Исповедь хулигана" Сергея Есенина.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Семья Инциденты в школах
Место
США
Теги
религия ЛГБТ дети протест преподаватель конфликт в школе скандал в школе
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