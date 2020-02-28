Двух учителей уволили из католической школы из-за сексуальной ориентации

В католической школе в городе Кеннеди (США) уволили учителя английского языка Пола Данфорта и тренера по футболу Мишель Битти за то, что они обвенчались со своими однополыми партнерами.

Из-за конфликта ученики устроили массовый протест в учебном заведении, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Bored Panda (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При приеме на работу учителя подписывали договоры, предусматривающие увольнение, если образ жизни учителя не совместим с католическими моральными ценностями. Однако никто не ожидал, что руководство действительно кого-то уволит.

Протесты в школе boredpanda

"Это смелее всего, что я видел в действиях взрослых. Повод и готовность попасть в беду достаточно вдохновляющие. Это другой взгляд на мир", – подчеркнул жених Пола Данфорта Шон Ниберг.

Пол Данфорт и Мишель Битти boredpanda

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Санкт-Петербурге учителя уволили за то, что он прочитал школьникам "Исповедь хулигана" Сергея Есенина.

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