В Украине студенты и школьники перешли на дистанционную форму обучения. Чтобы не скучать дома и провести время с пользой, его лучше потратить на саморазвитие: обучение онлайн, вебинары и лектории.

На период карантина появилось еще больше бесплатных возможностей учиться. Поэтому Радио Свобода собрала список для тех, кто желает овладеть новое умение или даже получить новую профессию, лежа на диване.

Карантин в Украине: топ-10 бесплатных вариантов для обучения онлайн Eduget

Если вы выпускник и неутомимо готовитесь к ВНО, то на ТК "Рада" и YouTube-канале МОН начали трансляцию лекций по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины.

Онлайн-курсы Prometheus – на платформе можно не только подготовиться к ВНО, но и без паники узнать все факты о коронавирусной инфекцией.

Международный онлайн-проект Coursera открыл доступ к более 3800 курсов и 400 специализациям (из 12 марта по 31 июля).

Выступления с TEDxKyiv – видеобиблиотеки с интересными лекциями обо всем на свете.

Образовательный ресурс Khan Academy позиционирует себя как возможность получить образование всем из любого уголка планеты. Можно найти модули из множества предметов – на любой вкус.

Образовательный хаб EduHub.in.ua – открыт свободный доступ к 9 своим лекциям по темам: "Управление людьми и проэктами", "Эмоциональный интеллект", "Личная эффективность", "Продажи и коммуникации", "Искусство преподавания", "Школа HR" , "Дети поколения Z", "Экология", "Честная страна".

Платформа EDX позволяет пройти онлайн-курсы от топовых мировых университетов. Там есть большой выбор редких языков для изучения.

Онлайн-школа BEEHIVEOR – открытый доступ к таким лекций: "Он и Она: нейробиология половых различий", "Как память создает искусство", "Воплощенное познания: Искусство в заложниках тела", "Как мозг создает искусство: поиск эмоции", "Нейромифы в образовании. Опровержение", "Нейробиология уверенности".

Лекции "Папа бренда" от Андрея Федорова – в обычное время за эти лекции нужно заплатить 200 американских долларов. Теперь они полностью бесплатны.

Диджитал агентство Postmen проводит WakeUp-трансляции с лидерами в различных отраслях. Приглашенные гости рассказывают о своем опыте работы в легком ненавязчивом формате, который хорошо подойдет в качестве фона для завтрака. Лекции можно прослушать на их фейсбучной странице и ютюб-канале.

Карантин в Украине: топ-10 бесплатных вариантов для обучения онлайн Студвей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о топ-10 сериалов для подростков и их родителей на время карантина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся