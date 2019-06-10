Каникулы с пользой: 5 обучающих Youtube-каналов на украинском

Во время летних каникул можно не только отдыхать, но и продолжать узнавать новое. Есть несколько каналов на Ютубе, которые делают этот процесс интересным не только для детей, но и для взрослых.

Цікава наука

Это один из самых популярных украиноязычных ресурсов, на котором собраны видео на любую тематику. Помогите ребенку подписаться на "Цікаву науку", и он узнает, почему небо голубое, некоторые птицы не летают, что такое океанские течения и жили ли люди на Земле одновременно с динозаврами.

Предлагаем несколько роликов этого канала:

Наука та Всесвіт

Множество качественных роликов с переводом на украинский язык о машине времени, экзопланетах, телескопах и том, как время течет на Марсе.

Янко Гортало

Познавательный канал для тех, кто помладше. Предлагает веселые видео, которые помогут изучать части речии, виды животных, работу аэропорта и много другого. Юные зрители также узнают, как готовят пиццу и из чего варят борщ.

Хмаринка

Мультфильмы-развивалки на украинском языке, подобранные по тематике, обучающие ролики о путешествиях по Украине и поделках из бумаги.

Хаббл Траббл

Новый научно-популярный канал, который вдет юный блогер Богдан Гусаров. На Хаббл Траббл есть видео о микробах в космосе, дирижаблях и метеоритах.

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