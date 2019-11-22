Калькулятор в голове! 10-летние близнецы с Полтавщины поразили мир

Братья Тарасовы, ученики 4-го класса Глобинской гимназии №1 (Полтавская область), победили на Всемирной олимпиаде по быстрому счету.

Как говорится в сюжете "Сегодня", близнецы Рома и Юра меньше чем за секунду добавляют и отнимают четырехзначные числа. В пять лет они уже опережали отца в арифметике, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Родились братья раньше срока, а заговорили – позже сверстников. Но потом быстро догнали и перегнали других.

Учительница начальных классов Татьяна Боровик предложила родителям отдать ребят в школу ментальной арифметики. Среди достижений школьников уже не один рекорд по быстрому счету.

Близнецы планируют превзойти самих себя – на любую задачу тратить меньше чем полсекунды.

"Мы уже считаем за 0,5 секунды, хотим уже за 0,4 делать. Такое в Украине никто не может сделать", – рассказали близнецы.

10-летние близнецы из Полтавы поразили мир Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские студенты победили на конкурсе инноваций в Сингапуре.

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