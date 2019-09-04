Какую пищу готовить ребенку с собой в школу: идеи

Для ребенка в школу стоит готовить такую пищу, для которой не придется носить лишнюю посуду, а есть можно было быстро и при любых условиях, даже на ходу.
Следует также заметить, что еда должна быть здоровой и сытной одновременно. Поэтому для школьного обеда вполне могут подойти сэндвичи, роллы или кексы, пишет ВСВІТІ.
Так, есть несколько идей приготовления сэндвичей, для которых лучше выбрать хлеб из муки твердых сортов:
Сладкий: Для смазывания сойдет мед, арахисовое паста или финиковая. Сверху кладем сезонные фрукты, которые есть в наличии, орешки, сухофрукты, можно добавить банан. Замечательное сочетание обеда и десерта.
Корм для школьников
добрый доктор
Соленый: Для смазывания взять авокадо, перетертые вяленые томаты или творог с солью и зеленью. Для начинки подойдет куриная грудка, листья салата, свежий огурец. Можно также добавить поджаренные орешки.
Необычный: Можно заинтересовать ребенка сэндвичем с сочетанием сладких и соленых продуктов. Например, для смазывания использовать авокадо и добавить рукколу, сыр, клубнику и орехи. Клубнику можно заменить другими ягодами или грушей.
Если родители решат готовить ролл, то в него можно положить все те же компоненты, что и в сэндвич. Для основы берется тонкий лаваш и если плотно его завернуть, туда можно положить полноценный обед. Например:
Вариант 1: Порцию творога смешать с солью и зеленью, спелыми помидорами и кусочками жареных грибов.
Вариант 2: Приготовить яичницу с гречкой или рисом и внутри, порезать ее на кусочки, смешать с огурцами и помидорами и завернуть в лаваш.
Вариант 3: Овощное пюре, кусочки отварной курицы, орешки и авокадо. Пюре можно сделать из отварной моркови, тыквы, картофеля или любого другого продукта похожего по консистенции.
Следует учитывать, что соусы не имеют быть слишком жидкими, чтобы ролл не стал расклеиваться и протекать в сумке.
Еще один вариант – кексы. Рецептов существует множество:
Вариант 1: 300г творога, 1 яйцо, 3ст.л муки, соль и пучок укропа. Одна отварная куриная грудка. Все кроме грудки смешать и залить в формочки для кексов. Комок порезать на крупные кубики и положить по одному в середину каждой формочки. Запекать кексы в течение около 20 минут при температуре 180 градусов.
Вариант 2: 300г риса отварного, 1 яйцо, 50 г натертого твердого сыра, 50г шпината и специи по вкусу. Шпинат выложить на дно формочек и немного добавить в начинку. Начинку смешать с сыра, риса и яйца и заправить специями. Запекать так же, как в предыдущем варианте.
Вариант 3: 2 яйца, 3ст.л консервированной кукурузы, 50 г маслин без косточки, 3ст.л муки, 10г кунжута и 1 отварная куриная грудка. Смешать все, кроме грудки и кунжута в тесто и разлить по формочкам, Комок порезать и выложить сверху на тесто и густо посыпать кунжутом. Запекать так же, как предыдущем варианте.
Благодаря силиконовым формочкам для выпечки можно не использовать растительное масло, а значит обед будет значительно полезнее.
еда
Tochka.net
Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано советы, как мотивировать школьника правильно питаться.
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