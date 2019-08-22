Какую одежду покупать ребенку для школы: советы

С 1 сентября 2019 года обязательная форма для учеников украинских школ отменена президентом Владимиром Зеленским. Поэтому многие родители накануне нового учебного года задаются вопросом, а в чем же тогда детям стоит ходить в школу.

Facebook-сообщество "Батьки SOS" на такой случай подготовила полезную инфографику, пишет УП.Життя (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, одежда для школы в первую очередь должна быть чистой, опрятной, без двусмысленных принтов и дискриминационных надписей. Рубашки, футболки и блузки должны быть непрозрачные и закрывать плечи. Брюки и шорты должны прикрывать живот и поясницу.

Длину платьев, шорт и юбок лучше выбирать не короткую. Спортивную форму стоит одевать только для спортивных занятий, а в помещении не носить головные уборы. От пляжной одежды следует отказаться.

Обувь должна быть сезонной, удобной, комфортной, с каблуками не выше 3 см. Украшения лучше выбирать небольших размеров, которые не будут мешать ребенку.

"Мы проанализировали, какие ограничения по школьной одежды есть в других странах, посоветовались с педагогами и родителями. Это максимум ограничений, которых можно посоветовать придерживаться детям в школе", – отметила администратор группы Елена Бондаренко.

Одежда для школьников "Родители SOS"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве хотят оставить школьную форму для детей.

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