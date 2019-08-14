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Каких репетиторов нанимают чаще всего: названы топ-5 популярных дисциплин в Украине

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В Украине последние три года чаще всего нанимают репетиторов по математике, английскому и украинскому языкам.

Как пишет УП.Життя, такой перечень обусловлен особенностями образовательного процесса в Украине. Нанимают репетиторов по предметам, которые необходимы для сдачи ВНО и поступления в университет (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Также родители ищут частных преподавателей из-за "перегруженности" детей в младшей школе, которую министр образования Лилия Гриневич объясняет как следствие 11-летнего школьного образования.

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Последние три года ТОП-5 позиций в списке популярных услуг стабильно удерживают:

  • английский язык,

  • математика,

  • украинский язык,

  • немецкий язык,

  • индивидуальные занятия с детьми по программе начальной школы.

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"В список популярных для индивидуальных занятий предметов с достаточно высокими позициями входит польский язык. Польский чаще всего изучали для прохождения собеседования в посольстве и для выезда на учебу в университеты Польши", – говорится в сообщении.

Популярные дисциплины

Популярные дисциплины

УП.Життя

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, как урегулировать репетиторство в Украине.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование дети
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