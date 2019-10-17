Какие штрафы грозят родителям школьников: все нюансы

В Украине родители школьников могут заплатить штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей.

Как говорится в постановлении Кабинета министров № 684, когда ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности, пишет РБК-Украина.

Уважительной причиной для отсутствия ребенка в школе есть болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан сообщить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать и предоставить письменное заявление.

Если ученик не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу – то доказательством может стать медицинская справка. Если же такой возможности нет – то нужно заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.

"Такие дела рассматриваются на заседаниях суда. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен. Если ситуация повторится, то родителям грозит серьезный штраф в размере от 1700 гривен до 5100 гривен, без учета судебного сбора", – говорится в сообщении.

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