Как заполнить журнал во время карантина: полезные советы для учителей

Заместитель директора школы №23 Деснянского района города Киева Владимир Онацкий посоветовал не создавать учительские заметки или списки, ведь они не имеют юридической силы. Поэтому с оформлением документов лучше подождать до начала возобновления занятий.

Об этом он рассказал на Facebook-странице. По его мнению, дистанционное обучение после карантина для многих станет альтернативой обучению в школе.

Вопрос оценки знаний учащихся не есть сейчас первоочередным, но он обязательно возникнет. И тогда большинство учителей не будут знать, что делать. Но выход всегда есть – делать по закону.

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"На сегодня единственная установленная форма учета проведенных уроков и выполнения учебных программ – это классный журнал. Любые учительские тетради, заметки, списки и прочее не имеют юридической силы и не являются документами, подтверждающими выполнение программ и усвоения их учащимися", – объяснил Онацкий.

По его словам, директор школы может издать приказ, в котором четко определит оценивание учащихся дистанционного обучения. Например, учителя-предметники осуществляют оценивания учебных работ по предмету в соответствии с Критериями оценивания. После завершения карантина они выставляют в классный журнал среднюю оценку как тематическую.

"Я за то, чтобы сейчас не разводить лишнюю бюрократию, а дождаться возобновления занятий, или хотя бы ясности перспектив их восстановления. Мы уже много лет работаем в условиях карантинов и никогда не было проблем с оформлением документации", – добавил Онацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник министра образования предложила отменить и перенести ДПА и ВНО-2020.

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